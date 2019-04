I 2200 biglietti del settore ospiti per la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia di Bergamo contro l’Atalanta, che sono andati esauriti in poche ore nei giorni scorsi, quelli sono e quelli resteranno. Se qualche tifoso della Fiorentina sperava di trovare ancora biglietti in vendita resterà deluso per l’Atalanta non ne concederà di altri. Lo riporta La Nazione.