Esonero Mourinho, Conte: 'Sinceramente dispiaciuto, un fulmine a ciel sereno'

Giuseppe Conte, ex premier e leader del Movimento 5 Stelle, ha commentato l'esonero di José Mourinho dalla Roma a margine di un evento: "Un fulmine a ciel sereno: il nuovo allenatore è una bandiera storica e gli auguriamo ovviamente tutto il meglio. Sono sinceramente dispiaciuto per Mourinho. Quando si volta pagina non è detto che uno debba necessariamente scordarsi di quello che ha fatto Mourinho per la Roma: due finali come non ci aspettavamo da tempo e una coppa europea vinta".