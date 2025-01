AFP via Getty Images

Dando un'occhiata al tabellino di, 16esimi di finale di Coppa di Francia, viene da stropicciarsi gli occhi: tra il 20' e il 26' fa doppietta per gli ospiti.... Non è un'allucinazione, però. Si tratta del, ala offensiva franco-camerunense nel giro della Nazionale Under 17 transalpina.Rayane, arrivato la scorsa estate dal Digione per un milione e mezzo, non ha alcun legame con Messi, di parentela ma nemmeno di ammirazione dei genitori.

Dopo aver iniziato con il judo. La sua abilità tecnica e le sue capacità fisiche superiori alla media hanno subito attirato l'attenzione delle grandi squadre del settore. Ed è stato l'FC Versailles il più convincente a riprenderlo. Formato ulteriormente all'INF di Clairefontaine, dove sono cresciuti i migliori talenti del calcio francese, Messi è stato acquistato dal Digione nel 2022, rifiutando almeno per un primo momento club più quotati come Monaco e Rennes. Adesso lo Strasburgo: l'esordio tra i pro è stato da sogno, ne sentiremo nuovamente parlare.