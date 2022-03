Anche quest’anno il campionato francese è guidato dal PSG che dopo il secondo posto dell’anno scorso e la bruciante eliminazione dagli ottavi di Champions League per mano del Real Madrid vuole tornare a dominare la Ligue 1. In Francia però nessuno è stupito dal primato del PSG, che dopo aver realizzato una stellare campagna acquisti è obbligato a vincere all’interno dei confini della propria nazione ma c’è un altro club che stupisce, il Rennes. L’anno scorso è riuscito a piazzarsi sesto e questa posizione gli è servita a partecipare alla nuova competizione europea, la Conference League. Quest’anno la squadra allenata da Bruno Génésio sta riuscendo a fare meglio dell’anno passato,Basta analizzare i numeri per capire la forza di questo gruppo che è riuscito a realizzare ben 63 gol e ne ha subiti 28, in termini realizzativi nemmeno il PSG guidato da Mbappe, Messi e Neymar è riuscito a fare meglio infatti il club parigino ne ha segnati “solo” 59. Il capocannoniere della squadra è Martin Terrier, il venticinquenne solitamente occupa il ruolo di ala sinistra ed è riuscito a segnare ben 16 gol ma altrettanto bene sta facendo l’attaccante Laborde che per ora ha realizzato 11 reti in campionato. Il Rennes è riuscito a fare il salto di qualità anche grazie ai suoi giovani talenti, tra questi Jeremy Doku, che l'Italia ha conosciuto e sofferto nel quarto di finale dell'ultimo Europeo.Il primo è un attaccante che ama partire sulla fascia e accentrarsi, il ghanese è cresciuto nel Nordsjaelland e appena arrivato in Francia è riuscito a stupire per i suoi strappi e per la sua specialità, il tiro a giro. Loic Balde invece è un centrale difensivo, preso in estate dal Lens, che ha già disputato delle partite con la nazionale U21 francese e potrebbe diventare un pilastro della nazionale maggiore. Intanto il Rennes se lo gode e lo ha fatto diventare un punto fermo della squadra. Ha attirato l’attenzione di molti club europei anche il croato Majer, il centrocampista pur avendo 24 anni sta dimostrando di avere una grande personalità e sta guidando il centrocampo del club francese. Il croato è riuscito a ritagliarsi un ruolo anche nella nazionale maggiore, ciò che stupisce è la sua bravura nel servire i compagni e nel costruire il gioco ma è anche bravo tecnicamente ed ha una buona struttura fisica.Il club dopo aver dominato il proprio girone di Conference League è uscito dalla competizione agli ottavi di finale contro il Leicester. In campionato invece è riuscito a vincere le ultime 5 partite, segnando ben 20 reti e subendone 6. La prossima partita sarà importante per il Rennes che ospiterà il Nizza, quest’ultimo attualmente occupa la quarta posizione, una vittoria potrebbe far allungare sulle rivali e avvicinare la qualificazione alla prossima Champions League. Il presidente Pinault dopo aver speso più di 70 milioni sul mercato vuole che la sua squadra faccia il salto di qualità e possa nelle prossime stagioni destituire il PSG, come ha fatto nella scorsa stagione il Lille.