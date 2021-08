Sebastiano Esposito, attaccante dell'Inter in prestito al Basilea, è partito alla grande, realizzando un grande gol nell'ultimo weekend. Queste le parole di Philipp Kaufmann, dirigente del Basilea, a Transfermarkt: "Certamente parte da un livello qualitativo alto ma siamo convinti di poterlo aiutare a migliorare il proprio gioco fino al punto di diventare una punta di spicco in uno dei campionati più importanti del Continente. È vero, statisticamente non è stata la sua migliore stagione, ma secondo me la Serie B non è un campionato adatto ai giovani attaccanti. Si confrontano con giocatori scafati, sono messi di fronte a squadre tatticamente preparate. Qui il campionato è diverso, e questo è stato il punto sul quale abbiamo fatto leva per convincere l'Inter. Ci siamo riusciti anche grazie a quanto fatto con Darian Males".