Un fenomeno in costante ascesa e che genera già milioni di dollari con oltre quattrocentocinquanta milioni di audience - riporta una nota Ansa - Solo nel 2019, secondo i dati Newzoo, gli eSports genereranno un volume d'affari mondiale di oltre un miliardo. Una disciplina che dopo l'apertura del Cio potrebbe diventare presto olimpica, a raccontare i questo mercato in grande crescita è il libro 'eSports, un universo oltre il videogioco', edito da Gn Media e scritto dagli avvocati esperti di gaming Chiara Sambaldi ed Andrea Strata. La presentazione, stamane alla sede dell'Istituto per il credito sportivo alla presenza del numero uno Andrea Abodi: "Gli eSports - ha detto - si sono sviluppati e affermati in questi anni in maniera assolutamente indipendente, è necessario che il sistema sportivo italiano e internazionale si confronti anche con questo sempre più rilevante fenomeno, elaborando le migliori strategie da adottare per valutarne gli impatti, limitarne i rischi e valorizzarne le opportunità".