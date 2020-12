Con Oliboli la prima gioia della stagione nel competitivo di Fifa (vittoria allo European Qualifier),. La squadra composta dai cinque ragazzi italiani Alessio 'Aqui' Aquilano, Sasha 'Sasha' Michelizzi, Luigi 'Gemini' Ferrigno, Lorenzo 'Lollo' Massuccio e Pietro 'Scatto' Scattolin, guidati dall'allenatore ed ex gamer vincitore di tutto Matteo 'Torok' Bellotti, hanno battuto team internazionali molto quotati come Navi, Team Secret, Chaos, Rogue e Tempra, questi ultimi battuti in finale. Trionfo e gioia per i Mkers, che andranno ora ad affrontare i migliori team del mondo nel primo Six Invitational organizzato in Europa (senza pubblico per restrizioni Covid), con un montepremi di 3 milioni di dollari: un orgoglio per il movimento esportivo italiano.