In attesa della ripartenza del campionato, AC Milan in collaborazione con FC Internazionale Milano e DAZN ha deciso di regalare ai proprio tifosi il primo Derby virtuale sulla piattaforma di gioco Konami PES. Una sfida interpretata da Rafael Leao e Sebastiano Esposito, allenatori virtuali delle loro rispettive squadre.



Il match, andato in onda su Dazn alle 12.30 di oggi, è terminato 2-2: vantaggio rossonero proprio con Leao, pareggio di Lukaku. 2-1 interista con Lautaro e pareggio finale di Ibrahimovic.