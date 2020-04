La Serie B scende in campo virtuale: al via la prima giornata del campionato virtuale BeSports su eFootball PES 2020, torneo gestito da A.C.M.E. e Mkers e che mette di fronte i 20 team delle 20 squadre ufficiali della Serie B. Di seguito i risultati:





ANDATA:



Pisa-Benevento 2-2

Venezia-Cremonese 1-0

Perugia-Chievo 0-0

Pescara-Salernitana 1-2

Trapani-Ascoli 0-3

Crotone-Cosenza 2-1

Entella-Livorno 2-2

Pordenone-Frosinone 2-4

Spezia-Cittadella 1-2

Juve Stabia-Empoli 3-2





RITORNO:



Benevento-Pisa 3-0

Cremonese-Venezia 2-0

Chievo-Perugia 4-0

Salernitana-Pescara 1-0

Ascoli-Trapani 2-2

Cosenza-Crotone 1-1

Livorno-Entella 3-2

Frosinone-Pordenone 0-3

Cittadella-Spezia 2-1

Empoli-Juve Stabia 2-4





CLASSIFICA:



Juve Stabia 6

Cittadella 6

Salernitana 6

Chievo 4

Ascoli 4

Benevento 4

Livorno 4

Crotone 4

Pordenone 3

Cremonese 3

Frosinone 3

Venezia 3

Entella 1

Cosenza 1

Pisa 1

Trapani 1

Perugia 1

Spezia 0

Pescara 0

