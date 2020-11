L'Udinese eSports annuncia il suo primo torneo live su eFootball PES: un torneo in doppia fase, online e poi live. Tutti i dettagli nel comunicato dei friulani:



Il “Dacia Arena eFootballPES Tournament” sarà il primo torneo live che vedrà la partecipazione di 8 squadre della prossima eSerieATIM. Organizzato da Udinese eSports, con la collaborazione di EsportsItalia.com e WLT Gaming e con il patrocinio di FederEsports, sarà disputato alla Dacia Arena di Udine. Prevede una formula di girone all’italiana ed una successiva ad eliminazione diretta tra tutte le squadre partecipanti: Roma eSports, Hellas Verona eSports, Lazio eSports, Parma Calcio eSports, Bologna eSports, Sampdoria eSports, Fiorentina eSports e Udinese eSports.



Il Torneo prevede due fasi: una Fase Online denominata “Road to Dacia Arena” dove si giocheranno 4 turni del girone all’italiana nei giorni 16, 23, 30 novembre e 7 dicembre 2020; tutte le partite verranno trasmesse in diretta in esclusiva a partire dalle ore 21:00 sul canale Twitch di Udinese eSports. La seconda fase sarà live presso la Dacia Arena di Udine ad inizio 2021; in questa seconda fase verranno disputati i restanti 3 turni del girone all’italiana e le fasi finali ad eliminazione diretta.



Per Udinese eSports “scenderà in campo” Edoardo Sbroggiò, imbaedo1.