Ci vuole calma. Nei giudizi e nella gestione dei giovani, questo predica l'Inter a fronte della, gioiello classe 2002 esploso quest'anno con alcune apparizioni di una maturità impressionante. Non solo quell'Inter-Genoa del primo gol: la Champions col Borussia, l'impatto da subentrante quando è stato chiamato in causa, la dimostrazione di une che non è stato assolutamente accantonato o scaricato, tutt'altro.- Ci vuole cautela appunto perché Esposito è giovanissimo, fuori da ogni parametro e patrimonio da tutelare. "Sparito"? No, Conte dà priorità a Sanchez come avrebbe fatto anche nel corso dell'anno senza infortuni, per questo si vede adesso meno in campo il classe 2002 di Castellammare. Main estate anche in caso di cessione. Esposito andrà a giocare di più e certamente non verrà sacrificato in maniera definitiva, tanto che. C'è da sistemare la questione delle cifre, ma l'Inter non intende scaricare Esposito né sfruttarlo come semplice plusvalenza. E, è legatissimo al club e aperto alla firma del nuovo accordo fino al 2025. Questione di tempo, insomma. Senza alcun problema o 'sparizione' dal campo, anzi...