"Io l'ho detto ai dirigenti, voglio 5 esterni, al limite 4 più un giovane, perché è un ruolo dispendioso e serve anche qualità": cosìal termine dell'ultima amichevole del ritiro concluso sabato scorso. Un indizio di mercato concreto, visto che gli esterni in rosa, escludendo i giocatori aggregati dalla Primavera ed includendo Saponara, reinventato in quel ruolo proprio dall'ex tecnico dello Spezia, sono quattro.Va capito se serve un esterno che possa fare da titolare oppure semplicemente una pedina che sia in grado di rientrare nelle rotazioni e rendere la stagione meno dispendiosa per il pacchetto avanzato.ha convinto tutti finché è stato in campo in Trentino,gode della fiducia dell'allenatore, persono stati fatti investimenti importanti. Convogliare un'altra ingente somma di denaro su un quinto profilo di rilievo esporrebbe le cinque ali al rischio della svalutazione, cosa che in questo periodo specialmente non è consigliabile. E allora ecco che, secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, prende piede l'opzione numero due, quelche Italiano ha concesso a microfoni accesi.Se c'è un giocatore offensivo che è stato accostato alla Fiorentina nelle scorse settimane che non è certo giovane, quello è Messias. Non è più di primo pelo anche Mattia Zaccagni, che sembra venuto fuori ieri ma ha già 26 anni. Più calzanti alla definizione sono, rispettivamente 24, 23 e 23 anni. In particolare il primo, che è perfetto per il 4-3-3 e piace molto ad Italiano; inoltre, l'agente è lo stesso di Kouamé, Castrovilli e Maleh, ovvero l'ex violaTutti questi indizi stanno portando a, nonostante le esigenze del Bologna di monetizzare dopo la cessione di Arnautovic. Eppure,a piacimento da parte dell'allenatore gigliato, dietro ai quattro già presenti in rosa. Che possa essere, aggregato al ritiro dalla Primavera? Intanto il ragazzo continua ad allenarsi con la prima squadra dopo i giorni trascorsi in Trentino.