69 anni, dei quali circa 30 passati in carcere., ucciso ieri sera sotto casa sua a colpi di arma da fuoco, non era solo uno storico capo ultrà della Curva Nord dell'Inter ( ieri svuotata all'intervallo in segno di rispetto ).- Dal 1992 al 2018 ha scontato una pena di 26 anni - un po' dietro le sbarre un po' in affidamento - per narcotraffico; dopo essersi ripreso possesso del tifo organizzato nerazzurrodove Boiocchi era stato ricoverato per un arresto cardiaco. Lì, la pace.- In piena pandemia Covid - marzo 2020 - fa parte di un gruppo di "numerosi soggetti pregiudicati e sorvegliati speciali" e "in violazione della normativa in materia di emergenza sanitaria" partecipa a un paio di manifestazioni ad Appiano Gentile., manette, pettorine della Guardia di Finanza, uno storditore elettrico e una pistola a salve. Boiocchi fu condannato a 3 anni e 2 mesi - riuscendo poi a ottenere i domiciliari - perché coinvolto nell'estorsione da 2 milioni nei confronti dell'imprenditore Enzo Costa.- A incastrarlo furono. Le stesse, grazie a una microspia piazzata dalla polizia nella sua macchina, con le quali è stato individuato un altro giro di estorsione fuori da San Siro: "Ho fatto avere il posto a due paninari e mi danno una somma ad ogni partita".