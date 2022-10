Ma il tifo nerazzurro non festeggia, anzi.. Lo storico capo della Nord (il tifo organizzato dell'Inter) è rimasto ucciso questa sera dopo un agguato sotto casa sua, a Milano, in via Fratelli Zanzottera, a colpi di arma da fuoco, con i tifosi traumatizzati dall’accaduto. La notizia della morte dello storico capo è arrivata poi a gara iniziata e il settore pian piano ha cominciato a svuotarsi.