Dall’Inter del Triplete al tifo per i ragazzi del Liverpool. Samuel Eto'o spera un giorno di veder in trionfo Salah o Mané al Pallone d'Oro. «Anche da noi i tifosi preferiscono vedere un gol di Messi… - dice in un’intervista alla France Presse - I giocatori africani non sono rispettati e non sempre sono adeguatamente apprezzati. Io ho vinto così tanti trofei e realizzato così tanti sogni che per me è come se lo avessi vinto.”