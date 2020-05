Samuel Eto’o, ex attaccante dell’Inter, svela un desiderio che non si è mai realizzato: quello di tornare in nerazzurro. Ecco le sue parole a la Gazzetta dello Sport: “Non so se ci sia mai stata una possibilità, il mio era un desiderio. Per me sarebbe stato molto bello. Se sei interista una volta, morirai interista. Non c’è un motivo, è così e basta”.