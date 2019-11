Torna in campo la Nazionale per le gare valide per la qualificazione ai prossimi Europei, ma senza troppi patemi d’animo. L’Italia, con 8 vittorie su 8 partite, è già certa della qualificazione, a due partite dalla conclusione del girone. La sfida con la Bosnia Erzegovina diventa così una passerella e un’opportunità per il ct Mancini di sperimentare nuove soluzioni di gioco. Al contrario, la Bosnia è a un passo dall’eliminazione e va a caccia di una vittoria che terrebbe accesa qualche minima speranza di strappare il pass a Euro 2020. I bosniaci tenteranno dunque il tutto per tutto ma non basterà, almeno a guardare le quote degli esperti riportate da Agipronews che favoriscono gli Azzurri: la nona vittoria della banda Mancini, si legge in una nota, è a 2.20, per il successo dei padroni di casa si sale a 3.10, il pareggio si gioca a 3.50.