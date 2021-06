Il ciclone azzurro cambia le gerarchie di Euro 2020: i responsi del primo turno, concluso ieri, proiettano la squadra di Mancini dal ruolo di outsider a quello di grande favorita per la vittoria finale. Lo si vede bene nelle variazioni del tabellone, nel quale alla vigilia del torneo l’Italia era data a 10, dietro a Francia, Inghilterra, Belgio, Germania e Spagna. Oggi soltanto la Francia rimane avanti, a 5,35, mentre la quota dell’Italia ha subìto un taglio deciso, piombando a 6,50. La crescita delle quotazioni azzurre fa arretrare anche Inghilterra e Belgio, malgrado i rispettivi esordi vincenti: gli inglesi passano da 6,35 a 7,00, stessa quota per i belgi che alla vigilia erano a 6,75. A 10, dopo un primo turno deludente, Germania e Spagna (prima erano a 8,60 e 9,20), superate dal Portogallo, passato da 10,50 a 8,50 dopo la complicata, ma alla fine larga, vittoria con l’Ungheria.

Il 3-0 alla Turchia ha convinto i bookmaker anche sulla capacità realizzativa degli azzurri, che ora sono secondi solo al Belgio nel pronostico sul migliore attacco di Euro 2020. Differenza minima, peraltro: Lukaku e compagni sono dati a 4,50, l’Italia segue a 5,00. Occhio anche all’Olanda, a 5,50. A proposito di Lukaku: il centravanti dell’Inter è con Mbappé il primo candidato al premio di miglior giocatore del torneo, a 8,50. Torna però a proporsi anche Ronaldo, dopo la doppietta all’esordio, a quota 14. Con il portoghese, c’è il piccolo Kante, che ancora una volta, contro la Germania, si è dimostrato perno fondamentale della Francia. Ridotte in questo caso le chance italiane: Immobile è il primo azzurro, a 29.