Entrambe hanno vinto al primo turno e cercano un altro successo per rimanere in vette. Bosnia e Grecia, colleghe dell'Italia nel Girone E di qualificazione a Euro 2020, si affrontano stasera a Zenica. I precedenti del match sono a favore degli ellenici (quattro vittorie, contro un solo successo per Dzeko e compagni) ma le quote, anche per via del fattore campo, spingono sul successo bosniaco, dato a 1,80 dagli analisti 888sport.it. Si punta a 3,40 su pareggio (arrivato quattro volte negli ultimi cinque confronti) mentre il blitz greco fa salire la posta a 5,25. Sempre considerando gli ultimi cinque confronti, tra Bosnia e Grecia si è assistito spesso (quattro volte) a partite contratte, ossia con pochi gol: un altro incontro da Under (con meno di tre reti complessive) vale 1,54 appena.