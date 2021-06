Un caso di plagio a Euro 2020?

We are the People, canzone ufficiale degli Europei frutto della collaborazione tra Martin Garrix e la coppia Bono Vox/The Edge degli U2, ha ricordato a molti Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari, portata dal gruppo a Sanremo 2020. Una somiglianza, abbastanza oggettiva nel mettere a confronto le canzoni, secondo quanto scrive IlSussidiario.net, sottolineata ironicamente anche dal frontman della band, Riccardo Zanotti: “Chiamatemi l’Albano di Albino”, in riferimento alla celebre polemica tra il cantante di Cellino San Marco e Michael Jackson innescata nel 1992.