Ultimo appuntamento anche per il gruppo B di Euro 2020, alla Gazprom Arena di San Pietroburgo (Russia) si decide la vetta del girone:si affrontano. Lukaku e compagni sono già certi dell'accesso agli ottavi (6 punti), basta un pareggio per assicurarsi anche il primo posto; i finlandesi, invece, si giocano con la Russia il secondo posto del gruppo (pari a 3 punti).- La Finlandia guarda ai numeri per cercare speranza: a Euro 2016, quattro delle cinque Nazionali debuttanti riuscirono a superare la fase a gironi. Di contro, però, il Belgio non perde dal 2013 contro una squadra fuori dalla top 20 del ranking Fifa.Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Hradecky; Raitala, Toivio, Arajuuri, D. O'Shaughnessy, Uronen; Lod, Sparv, Kamara; Pohjanpalo, Pukki.: Courtois; Vermaelen, Boyata, Denayer; Trossard, Witsel, De Bruyne, Chadli; Doku, Lukaku, E. Hazard.​!​