Continua la striscia di vittorie dell’Italia di Roberto Mancini che, dopo la quinta appena archiviata contro l’Armenia, ora affrontala Finlandia, seconda in classifica nel Gruppo Ja soli 3 punti di distanza dagli Azzurri. Secondo i bookmaker non si interromperà con gli scandinavi la scia di successi italiana: gli Azzurri sono favoriti a 1.65 contro il 5.75 della Finlandia e il 3.50 del pareggio. Le ultime prestazioni della Nazionale hanno convinto anche gli scommettitori, l’85% ha puntato infatti su un’altra vittoria azzurra. La Nazionale targata Mancio ha una spiccata vocazione offensiva, come dimostrano i 16 gol messi a segno nelle cinque partite del girone, oltre tre a partita. Anche stavolta, l’Italia non faticherà a trovare la porta, la rete ospite è infatti a 1.16, mentre lo stesso risultato dello scorso match di marzo, lo 0-2 a favore degli azzurri, si gioca a 6.75. Attenzione però alla squadra di Kanerva e, in particolare, a Teemu Pukki, centravanti del Norwich City, capace di realizzare ben cinque reti nelle prime quattro partite della Premier League: la rete degli scandinavi è a 1.80. Finlandia e Italia sono le due favorite del Gruppo J, saranno loro a qualificarsi agli Europei, un’accoppiata proposta a 1.65, con gli Azzurri agevolmente primi a un rasoterra 1.10.