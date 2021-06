Francia-Germania è il piatto forte della quinta giornata di partite di Euro 2020. Dopo Ungheria-Portogallo, il primo turno del girone G si completa con la sfida più attesa, quella tra le ultime due nazionali a conquistare il titolo di campioni del mondo.



Dopo un amaro secondo posto ad EURO 2016, la Francia inizia questa competizione come seriamente candidata per vincere EURO 2020 mentre tenta di diventare la prima squadra ad essere per due volte Campione del Mondo e d'Europa nello stesso momento. Les Bleus sono noti per inizare in modo forte gli Europei, avendo perso solo una delle nove partite di apertura del torneo (5 vittorie, 3 pareggi), con quella singola sconfitta che risale al lontano 1960. Anche se questa partita si terrà a Monaco di Baviera, la fiducia della Francia dovrebbe essere alta, poiché è imbattuta da cinque scontri diretti disputati in Germania (3 vittorie, 2 pareggi).



Tre volte campioni agli Europei, i tedeschi saranno pure rimasti imbattuti nelle partite di apertura in questa competizione (7 vittorie, 5 pareggi), ma ora sono senza vittorie da 11 partite internazionali contro le nazionali attualmente più in alto nella classifica FIFA (7 pareggi, 4 sconfitte).



Anche la storia negli scontri diretti è qualcosa di preoccupante, poiché la Mannschaft non ha vinto nessuno degli ultimi cinque scontri con la Francia (2 pareggi, 3 sconfitte) — inclusa una sconfitta nella semifinale di Euro 2016 — con quattro di questi scontri che hanno visto un risultato di 1-0 alla fine del primo tempo (per una o l'altra squadra).



Giocatori da tenere d'occhio: l'attaccante francese Antoine Griezmann ha segnato più reti contro la Germania che contro qualsiasi altra nazionale (quattro gol in sei scontri), mentre İlkay Gündoğan ha fatto gol in tre delle ultime cinque partite della Germania contro altre nazionali, segnando sempre il secondo o il terzo gol della partita.



Statistica in evidenza: dai Mondiali 2014 in poi, la Francia ha sempre vinto la sua partita di apertura alle grandi competizioni, segnando esattamente tre gol in ciascuna occasione.