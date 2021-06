La Francia per difendere il suo primo posto nel girone, il Portogallo per evitare un precoce addio a Euro 2020: l’incontro di domani sera alla Puskas Arena di Budapest fornisce motivazioni altissime e offre ai campioni del mondo l’occasione di una parziale rivincita rispetto alla finale persa a Saint-Denis cinque anni fa. Oggi come allora, Blues favoriti, con il «2» francese a 2,28 e il successo portoghese a 3,93. Rispetto alla delusione di Euro 2016, Deschamps può giocarsi la carta Mbappè, candidato numero uno al titolo di miglior giocatore del torneo (a 8,25 contro il 9,50 di De Bruyne) e chiamato nell’occasione alla sfida transgenerazionale con Cristiano Ronaldo. Un confronto che ha stimolato gli analisti: chi dei due andrà in gol, ed eventualmente chi ne farà di più durante il match? Al momento il gap è netto: Ronaldo ha già segnato tre volte, Mbappé si è fermato alla rete annullata contro la Germania, tanto che nella scommessa sul capocannoniere di Euro 2020 il portoghese è secondo solo a Lukaku (3,55 contro il 2,85 del belga), mentre il francese è ora un’ipotesi che vale 16 volte la posta. Ma nell’ambito della singola gara il pronostico si rovescia a favore di Mbappé, dato a 3,10 contro il 3,80 assegnato a Ronaldo. Verdetto di parità è a 1,77.