Primo posto nel girone, sette gol fatti e zero subiti: l’Italia di Roberto Mancini, a Euro 2020, ha stupito tutti a suon di prestazioni conquistandosi sul campo un posto tra le favorite per vincere la competizione. La pensano così anche i betting analyst che vedono gli azzurri già proiettati verso la finale: l’approdo all’ultimo anno della rassegna, infatti, vale 3,50 volte la posta, appena sotto la Francia in quota a 3. Un previsione che conferma come l’Italia di Mancini sia ormai tornata ad essere considerata una big, più di altre superpotenze dal calcio europeo. L’approdo in finale dell’Inghilterra, riferisce Agipronews, vale 3,75 volte la posta, quello della Germania 4 mentre per l’Olanda la quota si alza a 4,75. Ancora più indietro la Spagna a 5, il Belgio di Lukaku, De Bruyne, Hazard e Martens, in quota a 5,50 mentre il Portogallo del capocannoniere Cristiano Ronaldo si trova a 7,50.