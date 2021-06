Il 17% degli scommettitori nella prima fase di Euro 2020, ha puntato sulla vittoria dell’Italia, che si piazza alle spalle della Francia, prima scelta dei giocatori col 20% delle preferenze. In totale, circa 6 milioni di euro sono stati giocati sull’antepost, secondo le stime dei bookmaker elaborate da Agipronews. Terzo posto per Germania e Inghilterra (che raccolgono la fiducia del 14% degli scommettitori). L’11% ha puntato sul Belgio e sull’Olanda, quest’ultima più gettonata nelle ultime ore grazie a un tabellone particolarmente favorevole che le potrebbe spianare la strada verso la finale. Anche le partite dell’Italia di Mancini si piazzano in cima alle preferenze degli scommettitori: per Italia e Svizzera - il match record finora - le puntate totali hanno raggiunto i 13,5 milioni. Al secondo posto con 11 milioni si piazza il match Turchia-Italia, davanti a Ungheria-Francia che ha raccolto circa 10 milioni. In questo caso la spiegazione è tecnica, dicono i bookmaker: con l’Ungheria in vantaggio a fine primo tempo, le quote sulla rimonta francese si sono alzate e hanno attirato moltissime giocate "live". Ai piedi del podio c’è Italia-Galles, sulla quale sono stati puntati 9 milioni di euro.