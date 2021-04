Mercoledì 21, alla Terrazza dei Mercati di Traiano, la presentazione di tutte le iniziative previste a margine dell'Europeo che inizierà l'11 giugno dallo StadioCon la comunicazione giunta nei giorni scorsi dalla UEFA, Roma è stata confermata sede di quattro partite di UEFA EURO 2020. Tra queste, la gara inaugurale in programma venerdì 11 giugno allo Stadio Olimpico e che vedrà di fronte Turchia e Italia. Roma Capitale, FIGC e tutti gli stakeholder coinvolti nel progetto (Governo, CONI, Sport e Salute, Aeroporti di Roma) sono al lavoro da mesi per rendere indimenticabile questo evento, che si svolgerà comunque nel rigoroso rispetto di tutte le norme anti-Covid.Per presentare le iniziative di Roma in vista di EURO 2020, mercoledì 21 aprile alle ore 17 presso la Terrazza dei Mercati di Traiano è in programma una conferenza stampa, a cui parteciperanno tra gli altri il Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali, la Sindaca di Roma Virginia Raggi, l'Assessore allo Sport di Roma Capitale e Commissario Straordinario per UEFA EURO 2020 Daniele Frongia, e il presidente della FIGC Gabriele Gravina.Roma è sede della partita inaugurale ma anche la prima tappa del Trophy Tour, che vedrà la coppa destinata alla squadra che l'11 luglio a Wembley si aggiudicherà l'Europeo protagonista di un viaggio itinerante in tutte le città che ospiteranno la manifestazione. Martedì 20, il trofeo transiterà per alcuni dei luoghi più affascinanti e significativi della Capitale: dal Campidoglio al Colosseo, dalla Terrazza del Pincio, da Ponte Sant'Angelo - simbolo dell'unione tra le città che ospiteranno UEFA EURO 2020 - fino allo Stadio Olimpico, dove Demetrio Albertini, vicecampione d'Europa con la Nazionale italiana nel 2000 e attualmente presidente del Settore Tecnico della FIGC, sarà il testimonial per l'Italia di un Trophy Tour che coinvolgerà nelle successive tappe altri grandi protagonisti delle passate edizioni.Non mancherà ovviamente Skillzy, la mascotte ufficiale di UEFA EURO 2020. La tappa di Ponte Sant'Angelo, prevista per le ore 14, sarà aperta ai media, alla presenza di Cristiana Capotondi, local ambassador, e dell'Assessore Daniele Frongia.