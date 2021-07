Sono stati i veri mattatori della fase ad eliminazione diretta di questo Euro 2020 e non hanno intenzione di fermarsi ad un passo dalla finale. Harry Kane e Kasper Dolberg, attaccanti rispettivamente di Inghilterra e Danimarca, dopo il digiuno della fase a gironi si sono scatenati tra ottavi e quarti di finale segnando entrambi tre gol. I betting analyst sono convinti che la marcia possa proseguire tanto che un ulteriore gol in semifinale per il capitano dei Tre Leoni,riporta agipronews, vale 2,50 la posta. Quota più alta, invece, per quanto riguarda il bomber danese in forza al Nizza, il suo quarto sigillo nel torneo si gioca a 4,50. Dopo la doppietta di sabato a Roma contro l’Ucraina, Harry Kane viene visto come il vero rivale di Cristiano Ronaldo per il titolo di capocannoniere della manifestazione. Un successo finale del bomber inglese si trova in quota a 5,00 e una rete ulteriore a proiettare l’Inghilterra in finale darebbe ulteriore linfa al sogno del capitano britannico.