Battuta in casa dall’Olanda venerdì scorso, la Germania si è complicata non poco il cammino di avvicinamento a Euro 2020. Ora la situazione vede i tedeschi secondi nel girone, a tre punti dalla capolista Irlanda del Nord. Gli olandesi, riporta Agipronews, sono a quota 6, tre punti in meno rispetto alla Germania, ma hanno giocato finora solo tre partite, contro le quattro delle rivali. Questa sera la nazionale di Löw va a giocare una partita importante proprio in casa dell’Irlanda del Nord, finora a punteggio pieno, anche se ha giocato solo con le cenerentole del girone, Bielorussia ed Estonia. Malgrado i tedeschi ultimamente non brillino per affidabilità (vedi la recente retrocessione in Nations League), i trader stilano un pronostico nettamente favorevole. Il «2» è a bassa quota, 1,36, il pareggio è a 5,10, mentre la vittoria irlandese, che metterebbe la Germania veramente nei guai, vale 9 volte la posta.