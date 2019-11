L’Italia già promossa e qualificata al prossimo Europeo punta al 10 in pagella. La nazionale di Mancini stasera ha la possibilità, battendo l’Armenia, di chiudere il girone con uno storico en plein di vittorie. Tutto in discesa visto che l’umore dello spogliatoio è al massimo, l’avversario sembra ormai aver mollato la competizione e dovrà fare a meno del proprio leader Mkhitaryan. A Palermo il ct azzurro dovrebbe cambiare molto rispetto all’undici iniziale che ha battuto la Bosnia, ma i quotisti, si legge in un nota di Agipronews, danno comunque un netto vantaggio all’Italia che è favorita a 1,12. Difficile pensare ad un’alternativa al segno «1» visto che il pareggio e il «2» sono bancati addirittura a 8,00 e 21 volte la posta. Tra i marcatori Immobile dovrebbe essere il più temibile, visto che dovrebbe essere favorito a Belotti e che sta vivendo una stagione d’oro. Quota 1,70 per la punta della Lazio. Ai suoi lati dovrebbero agire Zaniolo e Chiesa. Mancini dovrebbe schierare il romanista in un ruolo avanzato e non come mezzala. Con queste condizioni aumentano le chance di andare in gol per il giovane talento che è proposto marcatore a 2,50. Stessa quota per Chiesa, che vuole sfruttare l’occasione per impressionare il tecnico e meritarsi una maglia da titolare.