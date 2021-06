Dopo 3 vittorie, 7 gol segnati e zero reti subite gli Azzurri di Mancini cercano conferme agli ottavi di Euro 2020: appuntamento per sabato 26 Giugno (ore 21:00) a Wembley, dove andrà in scena Italia-Austria. Avversario da non sottovalutare per la Nazionale. Due vittorie (contro Macedonia del Nord e Ucraina) e una sconfitta (contro l’Olanda) rappresentano lo score dell’Austria a Euro 2020, ma sulla lavagna scommesse i quarti sembrano assolutamente alla portata di Chiellini e compagni. Gli Azzurri sono favoriti a quota 1,49, contro il successo austriaco proposto a 7,00 volte la posta. A quota 4,00 il pareggio, che costringerebbe le due squadre ad andare ai supplementari. L’Italia punterà ancora sulla solidità difensiva e il «No Goal» vale quota 1,53. Intanto deve essere ancora completato il tabellone degli ottavi. La Spagna è partita con due pareggi e mercoledì deve sbloccarsi contro la Slovacchia. Su Betaland gli iberici si giocano vincenti a 1,19, quota praticamente gemella al segno «1» di Germania-Ungheria (1,18). Tutto più in bilico in Portogallo-Francia. CR7 e compagni devono sbilanciarsi, e Mbappé potrebbe colpire con la sua velocità. I campioni del Mondo sono favoriti a 2,28, i campioni d'Europa si giocano a 3,75.