E’ iniziato il conto alla rovescia per le aspettative di Italia e Belgio che - si legge in una nota - domani si affronteranno per accedere alle semifinali di Euro 2020. Il fischio di avvio, alle 21, di questo particolarmente sentito quarto è all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Disponibili appena 14.500 biglietti andati a ruba in pochissimo tempo e che ha alimentato una corsa al rialzo, anche su siti specializzati, con picchi di oltre mille euro per entrare in possesso di un posto garantito. Si potrà assistere alla gara solo se in possesso di green pass (con almeno due settimane di distanza dal secondo vaccino), mascherina FFP2, certificato di guarigione dal Covid o un test negativo effettuato al massimo ventiquattro ore prima. Il bilancio tra le due nazionali è nettamente a favore degli azzurri che hanno al proprio attivo ben quattordici successi contro gli appena quattro dei Diavoli Rossi e con altri solo quattro pareggi. Si ritrovano in campo cinque anni dopo, sempre agli europei, quando gli azzurri si imposero per 2 a 0 nella fase a gironi. Il tecnico del Belgio, Martinez, rischia di dover fare a meno di Eden Hazard e Kevin De Bruyne, le due stelle del Real Madrid e del Manchester City infortunatisi durante la gara vittoriosa contro il Portogallo di Ronaldo e che li ha costretti a saltare anche gli allenamenti prepartita. Se non dovessero recuperare vedremo in campo Mertens e Ferreira Carrasco a completare il tridente d’attacco con Lukaku. Mancini, di contro, probabilmente potrà tornare a disporre di capitan Chiellini che subentrerebbe ad Acerbi che riprenderebbe posto in panchina. Confermato a pieno voti in cabina di regia Jorginho. Dopo il goal all’Austria Chiesa potrebbe essere schierato dal primo minuto, al posto di Berardi, per completare il trio offensivo con Insigne ed Immobile. In porta rivedremo Donnarumma con la linea arretrata formata dalla coppia centrale Bonucci – Chiellini ed i due terzini Di Lorenzo e Spinazzola. Favorita ma non troppo la nazionale azzurra il cui successo è bancato a 2,35, non lontano dall’1 a 3,45 e con l’X a 3,10. Ed ancora, a 1,98 viene suggerito il goal ed a 1,73 il no goal, con l’under a 1,55 e l’over a 2,32.