Meno brillante rispetto ad altre occasioni nel match di ieri con l’Armenia, beneficiata da una più che discutibile espulsione avversaria, l’Italia va a cercare domenica in casa della Finlandia altri tre punti, con i quali metterebbe praticamente al sicuro la qualificazione a Euro 2020. Le quote sono nettamente favorevoli agli azzurri, con il «2» offerto a 1,60. I finlandesi firmerebbero probabilmente per un pareggio, che manterrebbe ben saldo l’attuale secondo posto in classifica, obiettivo minimo per la qualificazione. La «X», riporta Agipronews, si gioca a quota possibile, 3,45, mentre la vittoria dei padroni di casa sale fino a 5,50. L’Italia fin qui ha trovato il gol abbastanza agevolmente: nelle cinque partite del girone ha segnato 16 volte, oltre tre a partita. Tuttavia, il compito degli attaccanti azzurri potrebbe non essere molto agevole, visto che la Finlandia ha un dispositivo difensivo di tutto rispetto. Vale la pena di ricordare che le uniche due reti incassate risalgono alla prima gara del girone, giocata a Udine proprio contro l’Italia. Dopo di che la porta finnica è rimasta inviolata per quattro partite consecutive, tre della quali vinte con l’identico risultato di 2-0: in Armenia, in casa con la Bosnia e a Vaduz contro il Liechtenstein. La quarta vittoria è arrivata ieri nel match casalingo con la Grecia, battuta 1-0. Tutto questo porta a escludere una goleada azzurra, tanto che l’Under si gioca solo a 1,55, mentre l’Over s’impenna a 2,20. Probabile il NoGoal, a 1,60.