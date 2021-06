Dopo i successi su Turchia e Svizzera, gli azzurri si apprestano a sfidare da grandi favoriti anche il Galles domenica sera all’Olimpico. Il successo che vale il primo posto nel gruppo A di Euro 2020 è dato a 1,47 dagli esperti. La terza vittoria nella storia dei britannici contro il tricolore paga addirittura 9 volte la posta, mentre il segno «X» (che darebbe il primato agli azzurri e qualificherebbe al secondo posto il Galles) è offerto a 4,00. La sfida più recente, nel lontano 2003, si è conclusa con un netto 4-0 per l'Italia, risultato che a distanza di 18 anni vale 18 volte la scommessa. Più probabile il terzo 3-0 di fila dopo quelli rifilati ai turchi e agli svizzeri: l’ennesimo tris è dato a 9,50. I bookie però prevedono che si segneranno meno di 3 reti, tanto che l’Under vola basso, a 1,68. Nell’aria anche il No Goal, a 1,57. A proposito, Donnarumma non ha ancora subito gol nelle prime due uscite: la rete di Bale e compagni si gioca a 2,02, ma è più probabile che gli azzurri arrivino agli ottavi con la porta inviolata (1,75).