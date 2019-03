La vittoria azzurra? Tanto scontata da divenire ingiocabile: in occasione di Italia-Liechtenstein, in programma domani sera al Tardini, la quota del segno «1» su Stanleybet.it piomba addirittura a 1,01. Stellare il pareggio a 18,00, per non parlare della vittoria dei nostri avversari, data a 60,00. La probabilissima goleada italiana abbassa la quota dell’Over fino a 1,10, mentre l’Over sale a 5,80. Il Liechtenstein nelle ultime quindici uscite ha perso dodici volte, con un pareggio (2-2 casalingo con l’Armenia) e due sole vittorie: in Qatar, nel dicembre 2017 (1-2) e in casa con Gibilterra (2-0). Tenuto conto anche del fatto che la Nazionale di Mancini non ha subito neanche una rete nelle ultime quattro partite, si capisce la scelta di presentare un No Goal ad appena 1,17. Una partita con reti in entrambe le porte è a 4,20. A proposito di gol, si gioca ad appena 1,30 il centro di Quagliarella, che nel caso, con i suoi 36 anni e 54 giorni diverrebbe il più anziano bomber azzurro della storia. Contro la Finlandia, ha sfiorato il gol due volte nei pochi minuti in cui è stato in campo. Un altro graffio di Kean su Stanleybet.it è dato a 1,50.