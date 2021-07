Un ultimo sforzo verso per gli Azzurri: di mezzo ci sono le Furie Rosse.si gioca a Wembley la prima semifinale di Euro 2020, con l'che affronta la: ai quarti di finale la squadra di Mancini ha superato il Belgio 2-1, mentre quella di Luis Enrique ha avuto ragione della Svizzera solo ai supplementari. La vincente di Italia-Spagna affronterà in finale la vincente dell'altra semifinale, Inghilterra-Danimarca.- L'Italia ha raggiunto le semifinali di un grande torneo per la 12esima volta (solo la Germania ha fatto meglio con 20) e cerca la 16esima vittoria consecutiva agli Europei (qualificazioni comprese, ha già stabilito il record con 15 successi). Contro la Svizzera, la Spagna ha vinto per la quarta volta agli Europei ai rigori, nessuna Nazionale nella storia degli Europei ne ha vinte di più. Inoltre, tre dei dieci autogol visti ad Euro 2020 sono andati a favore della squadra di Luis Enrique. Il bilancio tra le due squadre è lievemente a favore della Spagna: 12 vittorie contro le 11 dell'Itala (13 pareggi), ma gli Azzurri hanno realizzato più gol (43 a 40).Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne: Unai Simón; Azpilicueta, Laporte, Eric García, Jordi Alba; Busquets, Koke, Pedri; Dani Olmo, Oyarzabal, Ferran Torres.​