L'Italia targata Roberto Mancini dà ancora spettacolo nel girone di qualificazione a Euro 2020. Vince la decima partita su dieci, travolgendo l'Armenia per 9-1 e allunga la striscia record. Nonostante i segnali incoraggianti in vista della competizione internazionale, il tecnico Roberto Mancini frena i facili entusiasmi: "Ora comincia un'altra storia, dobbiamo metterci alla prova in amichevole contro squadre più forti di noi, come Germania, Francia, Inghilterra o Spagna". Le parole del tecnico azzurro trovano puntuale riscontro nella valutazione degli analisti, come riportato da Agipronews, secondo i quali l'Italia è ancora da annoverare tra gli outsider: nelle scommesse su chi trionferà a Euro 2020 gli azzurri sono a quota 12,00, preceduti proprio dalle nazionali elencate da Mancini, assieme a qualcun'altra. La Francia e l'Inghilterra sono le grandi favorite, a 5,00, seguite dal Belgio (a 6,00) e dall'Olanda, a 7,50. Poi Spagna e Germania, rispettivamente a 8,50 e 9,00. Quasi sullo stesso piano degli azzurri, invece, il Portogallo di Cristiano Ronaldo, campione in carica e dato a 13 volte la posta.