Se raggiungere la finale dell'Europeo è un affare, vincerla lo è ancora di più. Nonostante la pandemia, la UEFA ha messo in campo un bugdet da record per i premi, ovvero ben 331 milioni di euro. Gli azzurri, fin qui, si sono garantiti quasi 14 milioni. In caso di vittoria sabato contro l'Austria, stando a quanto riferisce Tuttosport, nelle casse della FIGC entreranno altri 2,5 milioni. Il passaggio alle semifinali ne vale altri 4, quello in finale 5, ai quali se ne aggiungono 3 in caso di vittoria finale. L'Italia potrebbe dunque accumulare la cifra record di 28,5 milioni se riuscirà a laurearsi campione il prossimo 11 luglio.