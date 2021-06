Otto partite consecutive senza subire reti. Il biglietto da visita con il quale l’Italia di Roberto Mancini si presenta alla gara inaugurale di Euro 2020 è di quelli da far invidia: l’ultima rete subita dagli azzurri, infatti, è quella siglata da Van de Beek il 14 ottobre 2020. Proprio per questo i betting analyst vedono l’Italia come favorita al titolo di miglior difesa del torneo, come riporta agipronews, in quota a 9. A giocarsi il premio con la Nazionale italiana, però, ci sono anche altre due superpotenze calcistiche come l’Inghilterra e l’Olanda che, oltre ai favori del pronostico, condividono anche la quota con gli azzurri. Più indietro, invece, Francia, Spagna e Portogallo - tutte a 12 - mentre Belgio e Spagna, nazionali da sempre votate all’attacco, valgono 16 volte la posta.