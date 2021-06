Ancora un taglio per la quota dell'Italia nelle scommesse sul vincente di Euro 2020. Il successo ai supplementari contro l'Austria consolida gli azzurri al secondo posto nella lista dei bookmaker, ma con l'offerta che da 5,75 è passata a 5,00, a un passo dalla Francia che in attesa dell'ottavo contro la Svizzera è a 4,50. Mancini e i suoi si confermano in vantaggio anche sul Belgio, l'avversario dei quarti di venerdì prossimo: dopo la qualificazione contro il Portogallo, la nazionale di Martinez è data a 6,75, alle spalle dell'Inghilterra, a 6,00. Per Germania e Spagna la valutazione è rispettivamente di 7,00 e 8,00, mentre la sorpresa Danimarca è ora a 11,00, offerta più che dimezzata rispetto a quella di inizio torneo.