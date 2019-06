Grande calcio nel fine settimana, tutto tinto di azzurro, con la terza giornata delle qualificazioni agli Europei 2020 e con la fase finale del mondiale femminile. Better, il marchio di scommesse di Lottomatica, offre ampia scelta di giocata per queste tre sfide, come si legge in una nota. Questa sera ad Atene, i ragazzi del Ct Roberto Mancini scenderanno in campo contro la Grecia. Gli Azzurri a 1,85 sono avanti nelle quote Better, il successo degli ellenici è a 4,85, la divisione della posta in palio è a 3,15. L’Italia guida il “girone J” a punteggio pieno dopo le vittorie su Finlandia e Liechtenstein; la Grecia è a 4 punti dopo il successo sul Liechtenstein e il pareggio con la Bosnia.