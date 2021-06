L’Italia di Roberto Mancini fa 30 risultati utili consecutivi, ma soprattutto passa indenne il proprio girone da prima in classifica. Con gli ottavi conquistati a punteggio pieno, gli azzurri rimangono i favoriti dietro alla temibile Francia: per gli esperti il successo di Immobile e compagni paga 6 volte la posta giocata. Ancora davanti a tutti i transalpini che sono offerti a 4,50 nonostante il recente e inatteso pareggio contro l’Ungheria. Dopo il successo roboante sul Portogallo, viziato da una prestazione monumentale di Robin Gosens, la Germania si avvicina all’Italia a quota 6,50. Le gerarchie iniziano a delinearsi, così come i primi accoppiamenti di ottavi di finale. Il Belgio precede l’Inghilterra nelle preferenze dei bookie, a 8,00, contro quota 9,00 dei ’Tre Leoni’. Spagna e Portogallo invece sono date a 10,00 visto il non ancora aritmetico accesso alla fase ad eliminazione diretta.