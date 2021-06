Alte le aspettative sull'Italia che apre le danze a Euro 2020 nel match inaugurale contro la Turchia. Allo stadio Olimpico domani gli azzurri sono chiamati subito a dare un segnale forte, in un girone che li vede favoritissimi per la prima posizione. Gli analisti virano decisi verso il «2» dell'Italia, dato a quota modesta, 1,53. Match in salita invece per i turchi, chiamati a un'impresa da 7,60. Alla squadra di Senol Günes farebbe molto comodo anche un pareggio, proposto a 3,60. Poca fiducia nei due reparti offensivi, specie in quello turco, con i betting analyst che spingono per l'Under a 1,57, mentre l'Over è piuttosto alto a 2,31. Eppure, nelle tre gare di qualificazione ai prossimi Mondiali, la Turchia è andata sempre in rete, addirittura dieci volte nei tre incontri fin qui disputati. La quota del Goal, però, è parecchio alta a 2,30, molto più alta del No Goal a 1,58. Ciro Immobile, nel suo stadio, è l'uomo gol più atteso. La sua prima rete in un campionato europeo è data a 2,20, mentre Andrea Belotti, che non dovrebbe partire titolare, lo segue comunque da vicino a 2,40. Buone chance anche per Insigne, a 2,75. Per quanto riguarda il risultato esatto, lo 0-1 è in pole position a 4,70 con lo 0-2 a 5,40. Attenzione però a un possibile pareggio, con lo 0-0 e l'1-1 entrambi a 6,80, mentre una vittoria con gol per 1-2 paga 9 volte la posta.