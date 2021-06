Ottavi in tasca e tanta fiducia in vista delle prossime partite. L’Euro 2020 dell’Italia è cominciato nel migliore dei modi: 3-0 alla Turchia e 3-0 alla Svizzera, uno score che comincia a far paura anche alle altre squadre. Se è vero che alla Nazionale di Mancini manca l’esame contro una big, sulla lavagna scommesse Antepost Euro 2020 arrivano conferme sulle ambizioni importanti di Chiellini e compagni. Partita a un passo dal gruppo delle favorite, ora l’Italia si gioca campione d’Europa a quota 6,00 e al momento solo la Francia (campione del Mondo e vincente nell’esordio contro la Germania) ha più credito a quota 4,50. Buona la prima anche per l’Inghilterra (a 6.50) che ha superato il test Croazia e si candida a vincere il proprio girone, così come ha convinto il Belgio di Lukaku, proposto vincente a 7.00. Si comincia a salire di quota con il Portogallo (8,50) e con la Spagna, rimasta a secco di gol contro la Svezia e proposta a 10 volte la posta. Germania (a 11.00) e Olanda (15.00) hanno tutto il tempo per dimostrare di essere ancora in corsa tra le favorite.