L'Unione Europea si schiera con il premier italiano Mario Draghi e la cancelliera tedesca Angela Merkel: "No alle finali di Euro 2020 a Wembley". Intervenuto di fronte al parlamento comunitario, il vicepresidente della Commissione UE Margaritis Schinas ha spiegato: "Non ne abbiamo discusso in Commissione, non spetta a noi ma all’UEFA decidere. Tuttavia, quello che penso io a titolo personale è questo: vorrei condividere con voi i miei dubbi sulla possibilità di organizzare le finali e le semifinali a Wembley in uno stadio pieno nel momento in cui il Regno Unito limita gli spostamenti dei propri cittadini verso l’UE. Bisogna che ci sia una certa simmetria e proporzionalità. Credo che l’UEFA debba decidere con cura, è una decisione che va presa con cognizione di causa".