Ha messo in crisi la difesa del Portogallo trascinando la Germania alla vittoria e ora per Robin Gosens si aprono scenari insperati a Euro 2020. L’esterno dell’Atalanta sale alla ribalta tra i betting analyst: ignorato fino a qualche giorno fa, il giocatore tedesco è in prima fila nelle scommesse sul "Top assist" del torneo, a quota 9,00 insieme allo svizzero Steven Zuber. Davanti a Gosens, per il traguardo di miglior assistman ci sono solo due nomi di primissimo piano, il compagno di squadra Joshua Kimmich (a 6,50) e il belga Kevin De Bruyne a 8,50. Dalle "provinciali" di Serie A va all’attacco anche Domenico Berardi, già con due assist all’attivo in due partite e quarto nella lista dei bookmaker a 12 volte la posta, davanti a Ronaldo e Thomas Mueller (entrambi a 21,00).