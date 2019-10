Dopo sei vittorie consecutive nel Girone F per la qualificazione a Euro 2020, la Spagna ha frenato sabato sera, pareggiando contro la Norvegia. Le Furie Rosse sono ancora prime in classifica, ma ora la Svezia - che ha piegato 4-0 Malta a domicilio - si è portata a meno cinque punti. Il calendario vuole che domani la squadra di Robert Moreno affronti proprio la Svezia, nella gara di Solna. I precedenti sono con la Spagna, che ha vinto gli ultimi tre scontri diretti e parte da favorita anche per il prossimo: il «2» è dato come esito più probabile dagli analisti, che lo propongono a 1,85. Si sale invece a 3,55 per il pareggio, mentre il successo gialloblu pagherebbe ben 4 volte la scommessa, riferisce Agipronews. Sia Svezia che Spagna hanno un’ottima media realizzativa: 17 le reti segnate dall’attacco svedese in 7 partita, 18 quelle per la Spagna. Una partita da Goal (con entrambe le formazioni a segno) viaggia a quota 1,80.