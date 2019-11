Dopo la partenza brillante dell’Italia, sono in molti a pensare che gli Azzurri potranno ben figurare ai prossimi Europei, riscattandosi dalla cocente delusione di non aver potuto disputare lo scorso Mondiale. Sul tabellone, secondo quanto riportato da Agipronews, si può puntare sulla squadra di Mancini in finale, una possibilità non troppo remota a quota 6.00. Per il trionfo degli Azzurri invece, si sale a 12.00 e i favoriti sono i francesi, a 4.50. Nella vittoria dell’Italia agli Europei, finora crede il 18% degli scommettitori.