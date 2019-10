Sette su sette e l’Italia può rilassarsi. Gli azzurri hanno conquistato la matematica certezza del primo posto nel proprio girone di qualificazione ai prossimi Europei e le tre sfide ancora da giocare permetteranno a Mancini di sperimentare. Già contro il Liechtenstein (battuto 6-0 all’andata) il ct azzurro cambierà molto rispetto alla squadra che ha superato la Grecia all’Olimpico, ma resta enorme lo scarto tra le due nazionali. Il Liechtenstein è infatti ultimo in classifica con venti reti subite e solo due all’attivo, quasi il contrario rispetto all’Italia che finora ha segnato 20 gol incassandone 3. Con queste premesse, si legge in una nota, sulla lavagna Betaland gli azzurri sono favoriti a 1,04, contro il pareggio a 13,75 e il primo ko azzurro a 43 volte la posta. Con i cambi previsti da Mancini potrebbe arrivare qualche sorpresa anche in chiave marcatori. Le due punte centrali Immobile e Belotti sono proposti entrambi e a quota 1,50. Bernardeschi si è messo in luce contro la Grecia e un suo gol vale quota 2,00. Poi le possibili sorprese con Grifo a 2,00 e Zaniolo a 3,00. Con questi numeri è evidente che ci sia aria di «Over 2,5» a 1,18.