L’Italia che si presenta a Euro 2020 ha tutte le carte in regola per arrivare in fondo alla manifestazione: imbattuta nel girone di qualificazione, la squadra di Roberto Mancini è riuscita a vincere le ultime 8 partite giocate senza subire gol e vede ormai vicino il record di Pozzo che riuscì ad arrivare a 30 partite senza mai conoscere la sconfitta. Un obiettivo che questa Nazionale può addirittura superare, tanto che, come riporta Agipronews, i betting analyst quotano la possibilità che l’Italia chiuda Euro 2020 da imbattuta a 3 volte la posta. Un dato che fa sognare i tifosi azzurri e che proietta l’Italia tra le nazionali in grado di arrivare alla finale di Wembley: un sogno azzurro che calciatori e staff tecnico vogliono coltivare per entrare definitivamente nella storia.